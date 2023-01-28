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Замгоссекретаря США: Активность Москвы и Тегерана в регионе вызывает тревогу

Замгоссекретаря США: Активность Москвы и Тегерана в регионе вызывает тревогу Активность Москвы и Тегерана в регионе Южного Кавказа вызывает тревогу.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 13:14
Замгоссекретаря США: Активность Москвы и Тегерана в регионе вызывает тревогу

Активность Москвы и Тегерана в регионе Южного Кавказа вызывает тревогу.

Как передает Report, об этом в интервью армянской службе "Голос Америки" заявила заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Керен Донфрид.

По ее словам, российские миротворцы, дислоцированные в Карабахе, не играют конструктивной роли, а Иран активно пытается расширить свою политическую, силовую и экономическую роль на Южном Кавказе.

"Региональная активность России и Ирана должна придать еще большую актуальность армяно-азербайджанскому мирному процессу", - подчеркнула Донфрид.

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Версия на английском языке US Assistant Secretary of State: ‘The activeness of Russia and Iran in the South Caucasus is worrying’
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin müavini: “Moskva və Tehranın Cənubi Qafqazda fəallığı təşviş doğurur”

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