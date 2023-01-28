Замгоссекретаря США: Активность Москвы и Тегерана в регионе вызывает тревогу

Активность Москвы и Тегерана в регионе Южного Кавказа вызывает тревогу.

Активность Москвы и Тегерана в регионе Южного Кавказа вызывает тревогу.

Как передает Report, об этом в интервью армянской службе "Голос Америки" заявила заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Керен Донфрид.

По ее словам, российские миротворцы, дислоцированные в Карабахе, не играют конструктивной роли, а Иран активно пытается расширить свою политическую, силовую и экономическую роль на Южном Кавказе.

"Региональная активность России и Ирана должна придать еще большую актуальность армяно-азербайджанскому мирному процессу", - подчеркнула Донфрид.