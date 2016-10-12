Замглавы МВД: В России нет проблем с азербайджанскими мигрантами

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Мы сегодня не видим каких-то проблемных вопросов в отношениях с Азербайджанской Республикой в целом, подразделениями, которые курируют вопросы миграции, в частности и c гражданами Азербайджана, которое приезжают на территорию России с целью осуществления трудовой деятельности и для отдыха".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой в рамках XIX заседания глав миграционных структур стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

"За более чем 20-летнюю историю создания СНГ между нами уже сложилось культурное, дружественное, семейное взаимодействие", - заявил А.Горовой.

Он выразил удовлетворение уровнем взаимодействия миграционных служб двух стран.