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Замглавы МИД встретился с главой координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам

Замглавы МИД встретился с главой координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам 20:50
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 21:05
Замглавы МИД встретился с главой координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках участия в 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве встретился с главой координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам Рамешем Раджасингхамом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

В ходе встречи были обсуждены перспективы существующего сотрудничества между Азербайджаном и Координационным офисом ООН по гуманитарным вопросам, в том числе ситуация в постконфликтный период в регионе, а также вопросы, связанные с эксплуатацией Лачынской дороги.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini BMT-nin Humanitar Məsələlərin Koordinasiya Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

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