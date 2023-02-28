Замглавы МИД встретился с главой координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам

20:50

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках участия в 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве встретился с главой координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам Рамешем Раджасингхамом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

В ходе встречи были обсуждены перспективы существующего сотрудничества между Азербайджаном и Координационным офисом ООН по гуманитарным вопросам, в том числе ситуация в постконфликтный период в регионе, а также вопросы, связанные с эксплуатацией Лачынской дороги.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.