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    Замглавы МИД: Впервые в истории ЕС Азербайджан сам предложил свой формат соглашения

    Начало переговоров о стратегическом сотрудничестве требует времени

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Это впервые в истории ЕС такой прецедент, когда страна сама предлагает свой вариант соглашения о сотрудничестве".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев комментируя вопрос о начале переговоров о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом.

    Замглавы МИД отметил, что ЕС должен дать мандат для начала переговоров и страны Евросоюза в данный момент обсуждают этот вопрос: "Представители ЕС приезжали, мы имели обмен мнениями, провели видеоконференцию. Это впервые в истории ЕС такой прецедент, когда страна сама предлагает свой вариант соглашения о сотрудничестве. Обычно ЕС сам предлагает формат сотрудничества. Поэтому это требует времени".

    М.Мамедгулиев выразил надежду, что в ближайшее время этот мандат будет выдан и переговоры начнутся. 

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