Замглавы МИД: Впервые в истории ЕС Азербайджан сам предложил свой формат соглашения

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Это впервые в истории ЕС такой прецедент, когда страна сама предлагает свой вариант соглашения о сотрудничестве".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев комментируя вопрос о начале переговоров о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом.

Замглавы МИД отметил, что ЕС должен дать мандат для начала переговоров и страны Евросоюза в данный момент обсуждают этот вопрос: "Представители ЕС приезжали, мы имели обмен мнениями, провели видеоконференцию. Это впервые в истории ЕС такой прецедент, когда страна сама предлагает свой вариант соглашения о сотрудничестве. Обычно ЕС сам предлагает формат сотрудничества. Поэтому это требует времени".

М.Мамедгулиев выразил надежду, что в ближайшее время этот мандат будет выдан и переговоры начнутся.