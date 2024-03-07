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Замглавы МИД Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Замглавы МИД Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Находящийся с визитом в Азербайджане заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим посетил сегодня Аллею почетного захоронения и почтил память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского гос
Внешняя политика
7 марта 2024 г. 09:47
Замглавы МИД Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящийся с визитом в Азербайджане заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим посетил сегодня Аллею почетного захоронения и почтил память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, он возложил венок к могиле Гейдара Алиева.

Замглавы МИД Турции почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы к ее могиле.

Ясин Экрем Серим также посетил Аллею шехидов, где возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə XİN başçısının müavini Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоTurkish deputy minister visits grave of Heydar Aliyev in Alley of Honor

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