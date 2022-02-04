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Замглавы МИД Турции: Переговоры в формате "3+3" очень важны

Замглавы МИД Турции: Переговоры в формате "3+3" очень важны Центром анализа международных отношений (ЦАМО), Центром стратегических исследований министерства иностранных дел Турции и Фондом политики, экономики и общих исследований Турции (SETA) в Анкаре была организована конференция под названием "30-я годовщина во
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 11:36
Замглавы МИД Турции: Переговоры в формате 3+3 очень важны

Центром анализа международных отношений (ЦАМО), Центром стратегических исследований министерства иностранных дел Турции и Фондом политики, экономики и общих исследований Турции (SETA) в Анкаре была организована конференция под названием "30-я годовщина восстановления турецко-азербайджанских дипломатических отношений".

Как передает Report, председатель ЦАМО Фарид Шафиев, выступая на конференции со вступительном словом, отметил, что на Южном Кавказе сформировались новые реалии, и это произошло в результате сотрудничества Азербайджана и Турции.

Он подчеркнул, что победа Азербайджана в 2020 году была одержана при поддержке Турции.

Ф.Шафиев коснулся происходящих в регионе процессов, в том числе нормализации турецко-армянских и армяно-азербайджанских отношений, отметив, что поставленные перед Арменией условия - вопрос безопасности не только Азербайджана, но и всего региона.

Затем выступил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и отметил, что Турция в самые сложные дни была рядом с Азербайджаном.

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим отметил, что "Шушинская декларация" была обсуждена в комиссии ВНСТ по внешним связям, и все политические партии поддержали ее. Замминистра отметил, что между Турцией и Азербайджаном имеются 300 двусторонних соглашений, в том числе "Шушинская декларация".

По его словам, Карабахская победа открыла новые возможности в регионе и отметил важность переговоров в формате "3+3".

Затем состоялись панельные обсуждения на тему "Политический и военный уровень турецко-азербайджанских отношений" и "Энергетика. Транспорт и экономические связи".

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Версия на английском языке ФотоTurkish Deputy FM: "Negotiations in "3+3" format is of great importance"
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə XİN başçısının müavini: "3+3" formatı üzrə danışıqlar böyük əhəmiyyət daşıyır"

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