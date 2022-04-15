Замглавы МИД России провел встречу с послом Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел России Анатолий Руденко принял посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Заместитель министра иностранных дел России Анатолий Руденко принял посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России.

"Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений в первую очередь в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля этого года", - говорится в заявлении.

Также затрагивался ряд аспектов региональной проблематики, касающихся практической реализации трехсторонних договоренностей.