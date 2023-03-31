Замглавы МИД России провел встречу с послом Азербайджана

Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы обсудил перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы обсудил перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства России.

"В ходе беседы в конструктивном ключе рассмотрены текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества. Затронут также ряд актуальных региональных сюжетов, включая перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - указывается в сообщении МИД РФ.