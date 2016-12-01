Замглавы МИД России провел консультации в МИД Азербайджана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин совершил рабочую поездку в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России, в рамках визита 30 ноября - 1 декабря он провел консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

Состоялась также встреча с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. В ходе встреч были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Во время пребывания в Баку Г.Карасин встретился с активом Русской общины Азербайджана и вручил ее руководителю, депутату Милли Меджлиса Михаилу Забелину российскую государственную награду – орден Дружбы.