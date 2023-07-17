Замглавы МИД России обсудил с послом Азербайджана ситуацию на Южном Кавказе

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу обсудил с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко ситуацию на Южном Кавказе.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу обсудил с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает российское бюро Report, на встрече А.Руденко, комментируя позицию российской стороны по поводу известного заявления МИД России от 15 июля, отметил, что территориальная целостность Азербайджана в данном заявлении категорически не ставится под сомнение, его основной целью были вопросы обеспечения армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

"Сегодня главной целью России является подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, для чего российская сторона готова оказать всестороннюю поддержку, в том числе организовать встречи на своей территории", - сказал Руденко.

А.Руденко также коснулся деятельности российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Полад Бюльбюльоглу довел до внимания собеседника решительную позицию азербайджанской стороны, отметив, что в соответствии с договором "О дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности", подписанным между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в 1997 году, Российская Федерация однозначно признала территориальную целостность Азербайджанской Республики и никогда не ставила ее под сомнение. По этой причине заявление МИД России от 15 июля вызвало недоумение в Азербайджане, в том числе среди депутатов, экспертов и политологов.

Заявив, что нет никаких препятствий для свободного и беспрепятственного прохождения армянами через погранично-пропускной пункт "Лачын", посол добавил, что причиной закрытия коридора является его использование в других целях, в том числе для перевозки боеприпасов, контрабандных товаров под видом гуманитарной помощи Международного комитета Красного Креста. Он сказал, что есть множество документов и видео, подтверждающих это.

Касаясь деятельности российского миротворческого контингента, посол подчеркнул, что в Ханкенди армяне тайными горными тропами перевозят товары неизвестного происхождения, школьники проходят военное обучение, что вызывает в Азербайджане справедливое недовольство, бросает тень на российско-азербайджанские отношения.

Посол отметил, что озвученные в российской прессе предвзятые высказывания относительно территориальной целостности Азербайджана также вызвали негативную реакцию в обществе, в том числе среди политологов и экспертов.

На встрече также состоялся подробный обмен мнениями по происходящим в регионе событиям и другим темам, представляющим взаимный интерес.