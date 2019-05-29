Замглавы МИД России: Мы намерены и дальше развивать отношения с Азербайджаном

"Отношения России и Азербайджана - это отношения добрососедства, взаимного доверия, и мы намерены развивать их и дальше".

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин .

"С прошлого года немало сделано для того, чтобы наши отношения расширились, окрепли. Конечно, тон задают встречи наших руководителей. За прошедший, 2018 год, президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались шесть раз. И это задает хороший тон", - заявил замглавы МИД России.

"Если мы обратимся к торговле, в прошлом году мы увеличили взаимный товарооборот почти на 14%. Это очень значимая цифра. Открываются новые возможности межрегионального сотрудничества. 17 российских регионов имеют прямые соглашения с партнерами в Азербайджане", - отметил Карасин.

По его словам, растет и количество российских туристов, посещающих Азербайджан: "В прошлом году там побывало 800 тысяч россиян. Контакты между людьми создают атмосферу, которая необходима для того, чтобы отношения действительно были зрелыми".

Заместитель министра также отметил, что 15 тысяч граждан Азербайджана учатся в российских вузах. "Мы горды тем, что филиалы ведущих российских университетов открываются в Азербайджане и пользуются поддержкой со стороны президента Азербайджана и правительства страны"

"В прошлом году важным событием стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспия. Работа над этим шла более 20 лет. Так что будем двигаться вперед", - резюмировал Г. Карасин.

Игбал Рустамов