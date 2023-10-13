Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана возобновление работы в формате "3+3"

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в пятницу обсудил с послом Ирана в РФ Каземом Джалали ряд вопросов, в том числе ситуацию на Южном Кавказе.

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в пятницу обсудил с послом Ирана в РФ Каземом Джалали ряд вопросов, в том числе ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Обсужден ряд актуальных международных и региональных тем. В контексте рассмотрения ситуации на Южном Кавказе отмечена важность возобновления ритмичной работы Консультативной региональной платформы "3+3", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к переговорам с Баку в рамках формата "3+3".

Данный региональный формат сотрудничества с участием Армении, Грузии, Азербайджана, России, Ирана и Турции был предложен после 44-дневной войны. С тех пор состоялась лишь одна встреча - в конце 2021 года, но без участия Грузии.