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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана возобновление работы в формате "3+3"

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана возобновление работы в формате "3+3" Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в пятницу обсудил с послом Ирана в РФ Каземом Джалали ряд вопросов, в том числе ситуацию на Южном Кавказе.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 16:36
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана возобновление работы в формате 3+3

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в пятницу обсудил с послом Ирана в РФ Каземом Джалали ряд вопросов, в том числе ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Обсужден ряд актуальных международных и региональных тем. В контексте рассмотрения ситуации на Южном Кавказе отмечена важность возобновления ритмичной работы Консультативной региональной платформы "3+3", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к переговорам с Баку в рамках формата "3+3".

Данный региональный формат сотрудничества с участием Армении, Грузии, Азербайджана, России, Ирана и Турции был предложен после 44-дневной войны. С тех пор состоялась лишь одна встреча - в конце 2021 года, но без участия Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbərinin müavini İran səfiri ilə “3+3” formatını müzakirə edib
Версия на английском языке Russian deputy FM, Iranian ambassador discuss resumption of work in 3+3 format

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