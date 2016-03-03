Замглавы МИД РФ Карасин обсудит в Баку перспективы контактов на различных уровнях

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ На консультациях с руководством МИД Азербайджана в Баку 4 марта будет обсуждаться широкий спектр двусторонних и региональных вопросов, в том числе перспективы двусторонних встреч на различных уровнях. Об этом, как сообщает Report, заявил ТАСС статс-секретарь, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, направляющийся в пятницу в Баку.

"Планируем рабочую встречу с руководством министерства иностранных дел Азербайджана, - сказал он. - У нас широкая повестка дня, двусторонние контакты, вопросов много. Обсудим перспективы двусторонних встреч на разных уровнях, региональные проблемы, проблемы Южного Кавказа. Есть о чем поговорить".

Высокопоставленный дипломат указал, что повестка дня в Баку не перекликается с тем, о чем шла речь на консультациях в Тегеране 2 марта на уровне заместителей министров иностранных дел. "Это совершенно отдельная встреча, консультации по вопросам, которые касаются российско-азербайджанского взаимодействия во внешнеполитической сфере", - сказал он.

При этом Карасин добавил, что намерен кратко рассказать представителям азербайджанской стороны об итогах встречи в Тегеране. "Естественно, кратко расскажу, о чем говорили в Тегеране, - сказал он. - Мы работаем совершенно транспарентно для наших партнеров, будь то Азербайджан, Иран, другие страны".