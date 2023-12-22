Замглавы МИД Азербайджана и России обсудили региональную безопасность

В ходе двухдневных консультаций заместитель Министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель Министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов обсудили вопросы региональной и европейской безопасности.

В ходе двухдневных консультаций заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов обсудили вопросы региональной и европейской безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Сообщается, что в ходе визита в Баку Грушко был принят помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, а также провел встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым и председателем Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным делам и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

В ходе встреч проведен основательный обмен мнениями о ситуации на Южном Кавказе и в сфере европейской безопасности, включая взаимодействие в ОБСЕ, ситуацию в Совете Европы, отношения наших стран с Европейским союзом и НАТО. Также были затронуты актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

"Подчеркнута ведущая роль и особая ответственность государств региона в поддержании стабильности и безопасности на Южном Кавказе. С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по проблематике региональной и европейской безопасности", - заявили в МИД РФ.