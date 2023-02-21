Замглавы МИД РФ Газулин обсудил ситуацию на Южном Кавказе с Тойво Клааром

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин по телефону обсудил с сопредседателем Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуа

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин по телефону обсудил с сопредседателем Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуацию в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Обсуждая вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений, М.Галузин отметил, что решение Брюсселя о развертывании в Армении так называемой гражданской миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку. Он подчеркнул, что миссия не способствует реальной стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Также было подчеркнуто отсутствие консенсуса по данной инициативе между Баку и Ереваном.