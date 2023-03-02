Замглавы МИД РФ: Движение неприсоединения приобретает особую значимость

В нынешних условиях Движение неприсоединения приобретает особую значимость.

В нынешних условиях Движение неприсоединения приобретает особую значимость.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Он выразил благодарность Азербайджану за организацию этой встречи.

"Пандемия затронула все страны мира, и мы это ощущаем", - заявил С. Вершинин, отметив рост числа голодающих в мире.

По его словам, более 3 млрд человек не могут позволить себе нормальный рацион питания.

Замглавы МИД РФ отметил, что западные страны ослабляют ООН.

"Убеждены, что для постковидного развития нужно вернуться к диалогу со всеми, кто заинтересован во взаимовыгодном развитии. Именно такие страны и входят в Движение неприсоединения", - заявил Вершинин.