Замглавы МИД рассказал в ООН о работах на освобожденных территориях Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов рассказал на заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций ООН в Нью-Йорке о работе, проделываемой азербайджанской стороной в направлении устранения последствий бывшего конфликта на освобожденных от оккупации территориях.
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Было отмечено, что Азербайджан всегда готов продолжать тесное сотрудничество с Группой друзей Альянса цивилизаций ООН.
Акцентировано внимание на деятельности Азербайджана по устранению разрушительных гуманитарных и культурных последствий бывшего конфликта на освобожденных от оккупации территориях, а также продвижению мирного процесса с Арменией.