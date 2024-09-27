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Замглавы МИД рассказал в ООН о работах на освобожденных территориях Азербайджана

Замглавы МИД рассказал в ООН о работах на освобожденных территориях Азербайджана Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов рассказал на заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций ООН в Нью-Йорке о работе, проделываемой азербайджанской стороной в направлении устранения последствий бывшего конфлик
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 22:17
Замглавы МИД рассказал в ООН о работах на освобожденных территориях Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов рассказал на заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций ООН в Нью-Йорке о работе, проделываемой азербайджанской стороной в направлении устранения последствий бывшего конфликта на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, замминистра Э.Мамедов рассказал об усилиях Азербайджана по содействию глобальным усилиям по продвижению культуры мира, толерантности и мирного сосуществования путем реализации различных творческих и миротворческих проектов.

Было отмечено, что Азербайджан всегда готов продолжать тесное сотрудничество с Группой друзей Альянса цивилизаций ООН.

Акцентировано внимание на деятельности Азербайджана по устранению разрушительных гуманитарных и культурных последствий бывшего конфликта на освобожденных от оккупации территориях, а также продвижению мирного процесса с Арменией.

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