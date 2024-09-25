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Замминистра рассказал на Каспийском бизнес-форуме об усилиях Азербайджана по развитию транспортных коридоров

Замминистра рассказал на Каспийском бизнес-форуме об усилиях Азербайджана по развитию транспортных коридоров Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие и выступил на 5-м Каспийском бизнес-форуме на тему "Построение устойчивого будущего на Каспии посредством взаимосвязи и мер по борьбе с изменением климата".
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 07:28
Замминистра рассказал на Каспийском бизнес-форуме об усилиях Азербайджана по развитию транспортных коридоров

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие и выступил на 5-м Каспийском бизнес-форуме на тему "Построение устойчивого будущего на Каспии посредством взаимосвязи и мер по борьбе с изменением климата".

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Замминистра обозначил подход Азербайджана к расширению связей, которое трансформирует страну из не имеющей выхода к морю в страну, обладающую сухопутными коммуникациями.

Эльнур Мамедов также предоставил подробную информацию об усилиях Азербайджана по развитию транспортных коридоров, в том числе "Среднего коридора", "Север-Юг", а также проекта "Цифровой Шелковый путь".

Замглавы МИД рассказал о "зеленых" инициативах Азербайджана, реализуемых на освобожденных территориях, которые наша страна объявила "зелеными энергетическими зонами".

Внимание также было акцентировано на инициативы Азербайджанского председательства COP29 по достижению баланса между традиционной и чистой энергией для справедливого, упорядоченного и равноправного энергетического перехода, а также на тесное взаимодействие со всеми международными партнерами для продвижения мер по борьбе с изменением климата и перехода к зеленой энергетике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı diplomat 5-ci Xəzər Biznes Forumunda iştirak edib

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