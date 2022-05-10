Замглавы МИД: Процесс мирных переговоров должен проходить на основе пяти пунктов

"После Брюссельской встречи и в результате процессов, предшествовавших этой встрече, есть уверенность в том, что армянская сторона дала согласие на процесс мирного соглашения, а также на делимитацию. Переговорный процесс должен проходить на основе пяти пу

"После Брюссельской встречи и в результате процессов, предшествовавших этой встрече, есть уверенность в том, что армянская сторона дала согласие на процесс мирного соглашения, а также на делимитацию. Переговорный процесс должен проходить на основе пяти пунктов, предложенных нами Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Мы исходим из того, что начинать процесс с какими-то предусловиями не целесообразно, это значит нарушение самого процесса.

Несмотря на то, что в Армении есть определенные протесты со стороны оппозиции, тем не менее, правительство этой страны не отказалось от этого процесса. Что касается деятельности рабочих групп, то их деятельность в связи с разблокированием коммуникаций продолжается на уровне заместителей премьер-министров".