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Названы приоритетные сферы сотрудничества Азербайджана и ООН на постконфликтном этапе

Названы приоритетные сферы сотрудничества Азербайджана и ООН на постконфликтном этапе Повестка сотрудничества Азербайджана с Организацией объединенных наций (ООН) на постконфликтном этапе очень обширна.
Внешняя политика
27 октября 2022 г. 20:58
Названы приоритетные сферы сотрудничества Азербайджана и ООН на постконфликтном этапе

Повестка сотрудничества Азербайджана с Организацией объединенных наций (ООН) на постконфликтном этапе очень обширна.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил журналистам.

"Наша повестка сотрудничества с ООН очень обширна. В первую очередь это проекты про реализации Целей устойчивого развития - 2030, в этой связи мы осуществляем взаимовыгодное сотрудничество с различными агентствами ООН, реализуя проекты в разных сферах . Особо хотелось отметить новую повестку сотрудничества с ООН после завершения Отечественной войны. В первую очередь это сотрудничество в процессе разминирования, поскольку минная опасность отрицательно сказывается на скорости восстановительных работ на освобожденных территориях, а также процессе возвращения туда бывших вынужденных переселенцев. Поэтому мы тесно сотрудничаем с ООН в этом вопросе, программа реализуется совместно с ANAMA", - заявил Э. Мамедов.

По его словам, еще одним важным аспектом сотрудничества является возвращение бывших вынужденных переселенцев, это проекты реализуемые УВКБ ООН. Замминистра напомнил, что на постконфликтном этапе в Агдаме был также проведен первый градостроительный форум при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT).

"Считаем, что взаимовыгодное сотрудничество по этим важным направлениям на постконфликтном этапе будут продолжены", добавил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Münaqişədən sonrakı mərhələdə Azərbaycan ilə BMT arasında əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri açıqlanıb

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