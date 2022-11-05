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Замглавы МИД о шагах Азербайджана против Армении на международном уровне

Замглавы МИД о шагах Азербайджана против Армении на международном уровне Начаты определенные юридические шаги против Армении на международном уровне.
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 11:11
Замглавы МИД о шагах Азербайджана против Армении на международном уровне

Начаты определенные юридические шаги против Армении на международном уровне.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

Она напомнил, что в январе 2021 года в Европейский суд Азербайджаном было подано два иска против Армении: "Эти иски охватывают правонарушения, провокации во время Первой Карабахской войны и провокации во время Второй Карабахской войны. Позднее мы подали жалобу и в связи с минами".

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Версия на английском языке Deputy FM reveals measures taken by Azerbaijan against Armenia at international level
Версия на азербайджанском языке XİN Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə Ermənistana qarşı həyata keçirdiyi işləri açıqlayıb

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