Замглавы МИД о шагах Азербайджана против Армении на международном уровне

Начаты определенные юридические шаги против Армении на международном уровне.

Начаты определенные юридические шаги против Армении на международном уровне.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

Она напомнил, что в январе 2021 года в Европейский суд Азербайджаном было подано два иска против Армении: "Эти иски охватывают правонарушения, провокации во время Первой Карабахской войны и провокации во время Второй Карабахской войны. Позднее мы подали жалобу и в связи с минами".