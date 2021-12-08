Замглавы МИД: Между Грузией и Азербайджаном сохраняются крепкие отношения

"Гейдар Алиев был большим другом Грузии". Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди во время выступления на церемонии открытия фотовыставки, посвященной Гейдару Алиеву в

"Гейдар Алиев был большим другом Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди во время выступления на церемонии открытия фотовыставки, посвященной Гейдару Алиеву в Тбилиси.



Он подчеркнул, что Гейдар Алиев вошел в историю как основатель современного Азербайджанского государства: "Именно в период нахождения у власти Гейдара Алиева между Азербайджаном и Грузией были установлены крепкие отношения и тесные связи, которые сохраняются и сегодня".



Отметив, что для него большая честь принять участие в выставке, представитель грузинского МИД пожелал азербайджанскому народу мира и спокойствия.