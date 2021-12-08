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Замглавы МИД: Между Грузией и Азербайджаном сохраняются крепкие отношения

Замглавы МИД: Между Грузией и Азербайджаном сохраняются крепкие отношения "Гейдар Алиев был большим другом Грузии". Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди во время выступления на церемонии открытия фотовыставки, посвященной Гейдару Алиеву в
Внешняя политика
8 декабря 2021 г. 13:55
Замглавы МИД: Между Грузией и Азербайджаном сохраняются крепкие отношения

"Гейдар Алиев был большим другом Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди во время выступления на церемонии открытия фотовыставки, посвященной Гейдару Алиеву в Тбилиси.

Он подчеркнул, что Гейдар Алиев вошел в историю как основатель современного Азербайджанского государства: "Именно в период нахождения у власти Гейдара Алиева между Азербайджаном и Грузией были установлены крепкие отношения и тесные связи, которые сохраняются и сегодня".

Отметив, что для него большая честь принять участие в выставке, представитель грузинского МИД пожелал азербайджанскому народу мира и спокойствия.

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Версия на английском языке Deputy FM: "Strong relations between Georgia and Azerbaijan continue"
Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini: "Gürcüstanla Azərbaycan arasında möhkəm münasibətlər davam edir"

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