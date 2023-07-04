Замглавы МИД Кубы примет участие в министерской встрече Координационного бюро ДН

Первый заместитель министра иностранных дел Кубы Херардо Пеньяльвер Портал примет участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в столице Азербайджана Баку.

Первый заместитель министра иностранных дел Кубы Херардо Пеньяльвер Портал примет участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в столице Азербайджана Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Кубы.

В состав возглавляемой им делегации входят посол Кубы в Азербайджане Карлос Вальдес де ла Консепсьон, сотрудники Главного управления по многосторонним отношениям и международному праву МИД Надя Арредондо Пико и Диосдадо Эрнандес Морера.

Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения пройдет 5-6 июля в Баку.

Основная тема встречи — "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии грядущим вызовам".