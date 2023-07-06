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Замглавы МИД Казахстана: Азербайджан показал успешный пример председательства в ДН

Замглавы МИД Казахстана: Азербайджан показал успешный пример председательства в ДН Азербайджан показал успешный пример председательства в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 11:46
Замглавы МИД Казахстана: Азербайджан показал успешный пример председательства в ДН

Азербайджан показал успешный пример председательства в Движении неприсоединения.

Как передает Report, об этом первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров заявил в ходе выступления на министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

"Бандунгские соглашения очень важны, они содержат базовые принципы для обеспечения безопасности и сотрудничества",- отметил Умаров.

Он рассказал об активной деятельности Казахстана в ООН и об инициативах страны по рациональному использованию ядерной энергии во всем мире, при этом отметив, что Казахстан придерживается мирного использования ядерной энергии.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan XİN başçısının müavini: “Azərbaycan QH-yə uğurlu sədrlik nümunəsi göstərib”
Версия на английском языке Kazakh deputy FM: Azerbaijan showed successful example of chairmanship in NAM

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