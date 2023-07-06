Замглавы МИД Казахстана: Азербайджан показал успешный пример председательства в ДН

Азербайджан показал успешный пример председательства в Движении неприсоединения.

Азербайджан показал успешный пример председательства в Движении неприсоединения.

Как передает Report, об этом первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров заявил в ходе выступления на министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

"Бандунгские соглашения очень важны, они содержат базовые принципы для обеспечения безопасности и сотрудничества",- отметил Умаров.

Он рассказал об активной деятельности Казахстана в ООН и об инициативах страны по рациональному использованию ядерной энергии во всем мире, при этом отметив, что Казахстан придерживается мирного использования ядерной энергии.