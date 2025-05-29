Замглавы МИД: Казахстан сделает все для развития ТМТМ

Казахстан приложит все усилия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в кулуарах Астанинского международного форума (Astana International Forum, AIF2025).
"Казахстан совместно со странами, расположенных вдоль Шелкового пути, делает и будет делать все для развития ТМТМ, чтобы сделать его более привлекательным для грузоотправителей из Европу в Азии и в обратном направлении. Сейчас уже 85% грузов по суше в обоих направлениях проходят по территории Казахстана", - сказал Василенко.
Он напомнил, что объем транзита грузов по ТМТМ вырос на 62%.
"В 2024 году 4,5 млн тонн грузов прошли транзитом через Казахстана в рамках ТМТМ. До 2029 года этот показатель, благодаря инвестициям в его развитие, вырастит до 10-11 млн тонн в год. Средства будут вкладываться как нашей страной, так и другими", - отметил дипломат.
При этом, он заметил, что Казахстан заинтересован и в развитии маршрута "Север - Юг".
"Уже есть договоренность, что Казахстан будет строить участок железной дороги в Афганистане. Этот маршрут важен для Казахстана. Нам важно развивать все артерии во всех направлениях, используя все преимущества от нашего географического расположения", - сказал замглавы МИД.
ТМТМ представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек.