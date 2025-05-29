О нас

Замглавы МИД: Казахстан сделает все для развития ТМТМ

Замглавы МИД: Казахстан сделает все для развития ТМТМ Замглавы МИД: Казахстан сделает все для развития ТМТМ
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 13:43
Замглавы МИД: Казахстан сделает все для развития ТМТМ

Казахстан приложит все усилия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в кулуарах Астанинского международного форума (Astana International Forum, AIF2025).

"Казахстан совместно со странами, расположенных вдоль Шелкового пути, делает и будет делать все для развития ТМТМ, чтобы сделать его более привлекательным для грузоотправителей из Европу в Азии и в обратном направлении. Сейчас уже 85% грузов по суше в обоих направлениях проходят по территории Казахстана", - сказал Василенко.

Он напомнил, что объем транзита грузов по ТМТМ вырос на 62%.

"В 2024 году 4,5 млн тонн грузов прошли транзитом через Казахстана в рамках ТМТМ. До 2029 года этот показатель, благодаря инвестициям в его развитие, вырастит до 10-11 млн тонн в год. Средства будут вкладываться как нашей страной, так и другими", - отметил дипломат.

При этом, он заметил, что Казахстан заинтересован и в развитии маршрута "Север - Юг".

"Уже есть договоренность, что Казахстан будет строить участок железной дороги в Афганистане. Этот маршрут важен для Казахстана. Нам важно развивать все артерии во всех направлениях, используя все преимущества от нашего географического расположения", - сказал замглавы МИД.

ТМТМ представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN müavini: "Qazaxıstan TBNM-in inkişafı üçün səy göstərəcək"

Экслюзивные новости

Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi