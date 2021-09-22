Замглавы МИД Ирана: У нас хорошие двусторонние отношения с Азербайджаном

Деятельность аналитических центров Азербайджана, Ирана и Турции позволит еще больше укрепить сотрудничество между странами.

Деятельность аналитических центров Азербайджана, Ирана и Турции позволит еще больше укрепить сотрудничество между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана, руководитель Центра политических и международных исследований Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Казим Саджадпур на конференции на тему "Трехсторонние отношения Азербайджан-Турция-Иран", организованной Центром анализа международных отношений (AIR).

"На самом деле у нас хорошие двусторонние отношения с Азербайджаном. Мы также готовы работать над трехсторонним сотрудничеством аналитических центров Ирана, Азербайджана и Турции. С этой точки зрения сегодняшняя встреча имеет для нас большое значение. Мы можем обсудить, как расширить сотрудничество в регионе", - заявил М. Саджадпур.

Он подчеркнул важность сотрудничества мозговых центров трех стран для дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном, Ираном и Турцией.