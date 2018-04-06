Замглавы МИД Ирака: Мы готовы сотрудничать по вопросу возвращения азербайджанских женщин и детей

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Ирака готово сотрудничать по вопросу возвращения азербайджанских женщин и детей из этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирака Саид Шурш Халид.

"Мы готовы как правительство Ирака обсуждать эти вопросы. Мы помогали многим странам вернуть детей, как это было с Россией. Если есть дети в Ираке, мы готовы содействовать их возвращению в Азербайджан", - заявил С.Ш.Халид.

Напомним, по словам заместителя председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуша Гейдарова, на сегодняшний день в Ираке и Сирии насчитывается более 300 женщин и детей из Азербайджана. Для возвращения на родину оставшихся в зонах конфликтов азербайджанских детей по инициативе министерства иностранных дел с соответствующими структурами ведется работа.