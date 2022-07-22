Замглавы МИД: Грузино-азербайджанское партнерство - важная основа для развития региона

"Грузино-азербайджанское партнерство является важной основой для развития и стабильности региона”.

"Грузино-азербайджанское партнерство является важной основой для развития и стабильности региона”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Он отметил, что за последние 30 лет отношения между двумя странами динамично развивались: “В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном. Грузию и Азербайджан объединяет стратегическое партнерство и сотрудничество. Перспективы взаимодействия можно обозначить одним словом - стратегическое партнерство".