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Замглавы МИД: Грузино-азербайджанское партнерство - важная основа для развития региона

Замглавы МИД: Грузино-азербайджанское партнерство - важная основа для развития региона "Грузино-азербайджанское партнерство является важной основой для развития и стабильности региона”.
Внешняя политика
22 июля 2022 г. 18:51
Замглавы МИД: Грузино-азербайджанское партнерство - важная основа для развития региона

"Грузино-азербайджанское партнерство является важной основой для развития и стабильности региона”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Он отметил, что за последние 30 лет отношения между двумя странами динамично развивались: “В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном. Грузию и Азербайджан объединяет стратегическое партнерство и сотрудничество. Перспективы взаимодействия можно обозначить одним словом - стратегическое партнерство".

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Версия на английском языке Deputy FM: Georgia-Azerbaijan partnership is important basis for development of region
Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini: “Gürcüstan-Azərbaycan tərəfdaşlığı regionun inkişafı üçün mühüm əsasdır”

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