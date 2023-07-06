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Замглавы МИД Филипинн: Благодарю Азербайджан за инициативы в рамках ДН

Замглавы МИД Филипинн: Благодарю Азербайджан за инициативы в рамках ДН Благодарность в адрес Азербайджана за инициативы, выдвинутые в рамках председательства в Движении неприсоединения выразил представитель Филиппин.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 11:21
Замглавы МИД Филипинн: Благодарю Азербайджан за инициативы в рамках ДН

Благодарность в адрес Азербайджана за инициативы, выдвинутые в рамках председательства в Движении неприсоединения выразил представитель Филиппин.

Как передает Report, это было сделано в ходе выступления Карлоса Д.Сорреты, замминистра иностранных дел по многосторонним делам и международным экономическим отношениям Филиппин на министерском заседании Координационного совета Движения неприсоединения в Баку.

"Наш регион полон вызовов. Мы сталкиваемся с разными политическими и экономическими проблемами, и нам нужно четко знать, как их преодолевать",- сказал он.

Он сказал, что сейчас мир столкнулся с опасностью климатических изменений.

"Мы должны работать совместно с СБ ООН для достижения прочного и устойчивого мира, готовы внести свой вклад в это общее дело для лучшего и безопасного будущего",- сказал он.

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Версия на английском языке Philippine undersecretary of foreign affairs: Grateful to Azerbaijan for NAM initiatives

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