Замглавы МИД Филипинн: Благодарю Азербайджан за инициативы в рамках ДН

Благодарность в адрес Азербайджана за инициативы, выдвинутые в рамках председательства в Движении неприсоединения выразил представитель Филиппин.

Благодарность в адрес Азербайджана за инициативы, выдвинутые в рамках председательства в Движении неприсоединения выразил представитель Филиппин.

Как передает Report, это было сделано в ходе выступления Карлоса Д.Сорреты, замминистра иностранных дел по многосторонним делам и международным экономическим отношениям Филиппин на министерском заседании Координационного совета Движения неприсоединения в Баку.

"Наш регион полон вызовов. Мы сталкиваемся с разными политическими и экономическими проблемами, и нам нужно четко знать, как их преодолевать",- сказал он.

Он сказал, что сейчас мир столкнулся с опасностью климатических изменений.

"Мы должны работать совместно с СБ ООН для достижения прочного и устойчивого мира, готовы внести свой вклад в это общее дело для лучшего и безопасного будущего",- сказал он.