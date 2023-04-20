Замглавы МИД Азербайджана встретился с южнокорейским парламентарием

20 апреля 2023 года состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и делегацией во главе с членом Национальной Ассамблеи Республики Корея, а также с председателем межпарламентской группы дружбы Корея-Азербай

20 апреля 2023 года состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и делегацией во главе с членом Национальной Ассамблеи Республики Корея, председателем межпарламентской группы дружбы Корея-Азербайджан Со Бьонг Суном.

Как сообщили Report в пресс-службы МИД, в ходе встречи замминистра Эльнур Мамедов с удовлетворением отметил организацию в марте 2022 года ряда мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей, а также обмен поздравительными письмами между министрами иностранных дел двух стран.

Э.Мамедов отметил динамику отношений между Азербайджаном и Кореей на высоком уровне, подчеркнул важность направлений и механизмов азербайджано-корейского двустороннего сотрудничества. В частности, с удовлетворением были отмечены межмидовские политические консультации между двумя странами и другие двусторонние встречи, проведенные в Корее в июле 2022 года.

Касаясь экономических отношений между двумя странами, заместитель министра отметил регистрацию в нашей стране 77 южнокорейских инвестиционных компаний и высоко оценил намерение корейских компаний участвовать в восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Э.Мамедов представил противоположной стороне подробную информацию о процессе разминирования на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, минной опасности в целом, непредоставлении армянской стороной карт минных полей, а также о процессе по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи было отмечено, что между несколькими городами двух стран подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании. В частности, было отмечено подписание в прошлом году протокола о намерениях по сотрудничеству между городами Шуша и Андон.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.