О нас

Замглавы МИД Азербайджана встретился с сотрудниками аппарата Конгресса США

Замглавы МИД Азербайджана встретился с сотрудниками аппарата Конгресса США Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фаризом Рзаевым 11-13 декабря 2022 года находилась с визитом в Вашингтоне.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 00:05
Замглавы МИД Азербайджана встретился с сотрудниками аппарата Конгресса США

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фаризом Рзаевым 11-13 декабря 2022 года находилась с визитом в Вашингтоне.

Как сообщили Report в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, 11 декабря заместитель министра принял участие в конференции "Средний коридор: соединение экономик через порты и авиаперевозки" (Middle corridor: connecting economies through ports and air freight connectivity), организованной в Балтиморе, и рассказал о растущей роли нашей страны в этом важном проекте.

12 декабря замглавы МИД принял участие в мероприятии, посвященном дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве Азербайджанской Республики в Вашингтоне.

13 декабря делегация встретилась с сотрудниками аппарата Конгресса США. В ходе встречи замминистра предоставил подробную информацию о процессах на Южном Кавказе, ходе переговоров по подготовке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, реализуемых в регионе масштабных проектах, а также ответил на многочисленные вопросы противоположной стороны.

В рамках визита делегация также приняла участие в церемонии, организованной по случаю ухода в отставку конгрессмена Стива Шабо, тесно сотрудничающего с нашей страной в Конгрессе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini ABŞ Konqresi aparatının əməkdaşları ilə görüşüb

Самое читаемое

ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi