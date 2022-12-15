Замглавы МИД Азербайджана встретился с сотрудниками аппарата Конгресса США

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фаризом Рзаевым 11-13 декабря 2022 года находилась с визитом в Вашингтоне.

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фаризом Рзаевым 11-13 декабря 2022 года находилась с визитом в Вашингтоне.

Как сообщили Report в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, 11 декабря заместитель министра принял участие в конференции "Средний коридор: соединение экономик через порты и авиаперевозки" (Middle corridor: connecting economies through ports and air freight connectivity), организованной в Балтиморе, и рассказал о растущей роли нашей страны в этом важном проекте.

12 декабря замглавы МИД принял участие в мероприятии, посвященном дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве Азербайджанской Республики в Вашингтоне.

13 декабря делегация встретилась с сотрудниками аппарата Конгресса США. В ходе встречи замминистра предоставил подробную информацию о процессах на Южном Кавказе, ходе переговоров по подготовке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, реализуемых в регионе масштабных проектах, а также ответил на многочисленные вопросы противоположной стороны.

В рамках визита делегация также приняла участие в церемонии, организованной по случаю ухода в отставку конгрессмена Стива Шабо, тесно сотрудничающего с нашей страной в Конгрессе.