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Замглавы МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Парагвая

Замглавы МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Парагвая Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 10 мая 2022 года провел встречу с председателем Сената Парагвая Оскаром Саломоном, главой группы дружбы Парагвай-Азербайджан сенатором Лукасом Акино, членами комиссии по внешним связям и рук
Внешняя политика
12 мая 2022 г. 15:17
Замглавы МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Парагвая

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 10 мая 2022 года провел встречу с председателем Сената Парагвая Оскаром Саломоном, главой группы дружбы Парагвай-Азербайджан сенатором Лукасом Акино, членами комиссии по внешним связям и руководителями различных торговых палат Парагвая.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны подчеркнули значимость расширения двусторонних межпарламентских связей, необходимость всестороннего развития двустороннего сотрудничества.

В тот же день замминистра Э.Мамедов также провел встречу с председателем комиссии по внешним связям Палаты депутатов Парагвая и руководителем межпарламентской группы дружбы Парагвай-Азербайджан Уолтером Хармсом.

Э.Мамедов выразил благодарность за постоянную поддержку Парагваем территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, в том числе за принятую парагвайским парламентом резолюцию о признании Ходжалинского геноцида.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Парагваем в рамках международных межпарламентских организаций.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Deputy FM meets with President of Paraguayan Senate 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısının müavini Paraqvay Senatının sədri ilə görüşüb

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