Замглавы МИД Азербайджана встретился с иракским коллегой

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял делегацию, возглавляемую заместителем министра иностранных дел Ирака по двусторонним отношениям Мохаммадом Хусейном Бахр аль-Улумом.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял делегацию, возглавляемую заместителем министра иностранных дел Ирака по двусторонним отношениям Мохаммадом Хусейном Бахр аль-Улумом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Я.Рафиев подчеркнул важность продолжающегося политического диалога, торгово-экономических связей, межпарламентского и межрегионального сотрудничества между Азербайджаном и Ираком.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о путях продолжения механизмов взаимной поддержки в рамках международных организаций и интенсификации взаимных визитов.

На встрече было подчеркнуто, что межправительственная комиссия является важным механизмом развития сотрудничества в экономической, торговой, культурной, туристической, энергетической, инвестиционной и других областях, представляющих взаимный интерес, стороны выразили уверенность в том, что очередное заседание комиссии, которое состоится в Багдаде в декабре текущего года, принесет эффективные результаты.