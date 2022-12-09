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Замглавы МИД Азербайджана встретился с генсеком АСЕАН

Замглавы МИД Азербайджана встретился с генсеком АСЕАН Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов в рамках визита в Индонезию встретился с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дато Лим Джок Хоем в штаб-квартире организации.
Внешняя политика
9 декабря 2022 г. 22:04
Замглавы МИД Азербайджана встретился с генсеком АСЕАН

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов в рамках визита в Индонезию встретился с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дато Лим Джок Хоем в штаб-квартире организации.

Об этом сообщили Report в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству в рамках международных организаций. Напомнив, что Индонезия будет председательствовать в АСЕАН в 2023 году, была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества с АСЕАН и принятии практических шагов в этом направлении. Генсеку организации была выражена признательность за принятие Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в качестве наблюдателя в Межпарламентской ассамблее АСЕАН (AIPA).

В рамках визита также были проведены встречи с руководителями различных организаций и учреждений.

Замглавы МИД Азербайджана также дал интервью программе One to One на телеканале CNN İndonesia и государственному радио "Голос Индонезии". В интервью было уделено внимание достижениям между странами за 30-летний период дипломатических отношений между двумя странами, перспективам дальнейшего развития и укрепления этих отношений, деятельности Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN başçısının müavini ASEAN-ın Baş katibi ilə görüşüb

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