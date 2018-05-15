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    Замглавы МИД Азербайджана: Уверен, что международное сообщество призовет Армению к ответственности

    Халаф Халафов: Армения должна ответить за свою агрессию© Report

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Уверен,  что международное сообщество призовет Армению к ответственности. Сегодня Армения имеет территориальные претензии  не только в Азербайджану, но и к Турции, Грузии и другим соседним государствам". 

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов при обсуждении отчета по Азербайджану в рамках Универсального периодического обзора на 30-ой сессии Рабочей группы Совета по правам человека в Женеве.

    "Вещи надо называть своими именами. Армения должна ответить за свою агрессию. Единственным путем урегулирования конфликта является освобождение оккупированных территорий Азербайджана",  - заявил Х. Халафов. 

    Замминистра отметил, что Азербайджан продолжит динамично развиваться, и будет  и дальше  укреплять свою обороноспособность. 

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