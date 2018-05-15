Замглавы МИД Азербайджана: Уверен, что международное сообщество призовет Армению к ответственности

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Уверен, что международное сообщество призовет Армению к ответственности. Сегодня Армения имеет территориальные претензии не только в Азербайджану, но и к Турции, Грузии и другим соседним государствам".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов при обсуждении отчета по Азербайджану в рамках Универсального периодического обзора на 30-ой сессии Рабочей группы Совета по правам человека в Женеве.

"Вещи надо называть своими именами. Армения должна ответить за свою агрессию. Единственным путем урегулирования конфликта является освобождение оккупированных территорий Азербайджана", - заявил Х. Халафов.

Замминистра отметил, что Азербайджан продолжит динамично развиваться, и будет и дальше укреплять свою обороноспособность.