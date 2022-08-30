Замглавы МИД: Усилия Турции по установлению международной справедливости незаменимы

"Турция превратилась в актора, с которым считаются мировые державы. Последовательные усилия Турции по установлению международной справедливости неоспоримы и незаменимы".

"Турция превратилась в актора, с которым считаются мировые державы. Последовательные усилия Турции по установлению международной справедливости неоспоримы и незаменимы".

Как сообщает Report , об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на мероприятии, посвященном 30 августа - Дню Победы Турции.

"В частности, хочу отметить, что, несмотря на давление и угрозы в период освобождения наших земель от оккупации, турецкое государство и народ оказали нам серьезную поддержку. Политическая и дипломатическая поддержка Турции стала не только проявлением нашего братства, но и показала, что она всегда отстаивает справедливость", - подчеркнул дипломат.