Замглавы МИД Азербайджана: Терроризм не может иметь оснований и объяснений

Постоянное представительство Пакистана при ООН организовало в штаб-квартире организации в Нью-Йорке мероприятие в память о жертвах теракта в государственной школе "Орду" в Пешаваре 8 лет назад.

Постоянное представительство Пакистана при ООН организовало в штаб-квартире организации в Нью-Йорке мероприятие в память о жертвах теракта в государственной школе "Орду" в Пешаваре 8 лет назад.

Как сообщает местное бюро Report , на мероприятии выступил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

Он подчеркнул важность поминовения в штаб-квартире ООН жертв террора.

"Жертвы терроризма не могут быть забыты. Я самым решительным образом осуждаю чудовищный теракт, совершенный в государственной школе "Орду" в Пешаваре 6 декабря 2014 года. Мы чтим память жертв, погибших в результате этих нападений, выражаем наши соболезнования и солидарность с их семьями и народом Пакистана", - заявил Ф. Рзаев.

Замглавы внешнеполитического ведомства Азербайджана также отметил важность поддержки государств, пострадавших от терроризма, в гуманитарном плане и с точки зрения прав человека.

"Азербайджану знает о последствиях терроризма на собственном опыте. Моя страна неоднократно становилась объектом иностранных террористических актов, совершаемых для достижения политических целей, в результате которых погибли тысячи наших граждан. Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма, насильственного экстремизма. Терроризм не может иметь оснований и объяснений. Предотвращение террористических актов и привлечение террористов к уголовной ответственности должны оставаться приоритетом в нашей индивидуальной и коллективной деятельности", - добавил азербайджанский дипломат.