Замглавы МИД Азербайджана проинформировал верховного комиссара ООН о ситуации на Лачынской дороге

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены повестка сотрудничества между Азербайджаном и ООН в сфере прав человека, текущая обстановка в регионе, вопросы относительно ситуации на Лачынской дороге.

Э.Мамедов с удовлетворением отметил, что между Азербайджаном и ООН налажено сотрудничество в различных сферах, включая защиту прав человека, и подчеркнул наличие перспектив для расширения сотрудничества.

Замминистра также сказал, что мирные и конструктивные усилия Азербайджана сталкиваются с постоянными военно-политическими провокациями Армении. В том числе с целью очернить справедливые протесты представителей гражданского общества Азербайджана на Лачынской дороге армянская сторона старается запутать международную общественность, выступая с не соответствующими действительности заявлениями о т.н. "блокаде" в отношении армянских жителей Карабаха и создавшейся т.н. "напряженной гуманитарной ситуации". Он отметил, что Азербайджан готов обеспечить безопасность проживающих в регионе армян, как и всех своих граждан.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.