Замглавы МИД Азербайджана проинформировал саудовского коллегу о мирных инициативах Баку

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчын Рафиев 7 декабря посетил с визитом Королевство Саудовская Аравия.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчын Рафиев 7 декабря посетил с визитом Королевство Саудовская Аравия.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В рамках визита Я.Рафиев встретился с первым заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом Аль-Курейши.

В ходе встречи было выражено удовлетворение уровнем отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, обсуждены пути всестороннего развития сотрудничества.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную заявке его страны на проведение международной выставки ЭКСПО-2030 и чемпионата мира по футболу 2034 года.

Я.Рафиев в свою очередь выразил благодарность саудовскому коллеге за поддержку, оказанную Центром гуманитарной помощи Саудовской Аравии в разминировании освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

На встрече была достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках международных организаций.

Я.Рафиев проинформировал противоположную сторону о постконфликтных процессах на Южном Кавказе и мирных инициативах Азербайджана.

Стороны подчеркнули обширный потенциал для развития сотрудничества в экономической сфере.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

