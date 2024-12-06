Замглавы МИД Азербайджана проинформировал американского чиновника о ситуации в регионе

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джошуа Хаком.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джошуа Хаком.

Как сообщили Report в МИД, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества между Азербайджаном и США в различных сферах, а также значимость развития двусторонних отношений на основе взаимных интересов. Особо была отмечена высокая оценка азербайджано-американского взаимодействия в рамках COP29, которую Азербайджан принимал в ноябре этого года.

Замминистра проинформировал американскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о ходе переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Он акцентировал внимание на продолжающихся претензиях к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, отраженных в конституции и законодательных актах Армении, а также в заявлениях в международные организации и суды. Было подчеркнуто, что для продвижения мирного процесса необходимо отказаться от подобных претензий.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам двустороннего и регионального характера, представляющим взаимный интерес.