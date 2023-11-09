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Замглавы МИД Азербайджана призвал ЮНЕСКО направить в Армению фактологическую миссию

Замглавы МИД Азербайджана призвал ЮНЕСКО направить в Армению фактологическую миссию Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже встретился с генеральным директором организации Одри Азуле.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 13:11
Замглавы МИД Азербайджана призвал ЮНЕСКО направить в Армению фактологическую миссию

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже встретился с генеральным директором организации Одри Азуле.

Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены связи Азербайджана с ЮНЕСКО, в частности, в области межкультурного диалога и сохранения культурного наследия.

Мамедов проинформировал Азуле о разрушении Арменией азербайджанского культурного наследия в Карабахском регионе и на территории современной Армении.

Он призвал ЮНЕСКО направить в Армению фактологическую миссию для оценки нынешнего состояния азербайджанского культурного наследия.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Deputy FM calls on UNESCO to send fact-finding mission to Armenia 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısının müavini UNESKO-nu Ermənistana faktaraşdırıcı missiya göndərməyə çağırıb

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