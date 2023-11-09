Замглавы МИД Азербайджана призвал ЮНЕСКО направить в Армению фактологическую миссию

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже встретился с генеральным директором организации Одри Азуле.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже встретился с генеральным директором организации Одри Азуле.

Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены связи Азербайджана с ЮНЕСКО, в частности, в области межкультурного диалога и сохранения культурного наследия.

Мамедов проинформировал Азуле о разрушении Арменией азербайджанского культурного наследия в Карабахском регионе и на территории современной Армении.

Он призвал ЮНЕСКО направить в Армению фактологическую миссию для оценки нынешнего состояния азербайджанского культурного наследия.