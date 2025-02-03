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Замглавы МИД Азербайджана принял участие в заседании комитета ОЭС

Замглавы МИД Азербайджана принял участие в заседании комитета ОЭС Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев находился с визитом в Иране для участия в первом заседании комитета высокого уровня по реформам Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
3 февраля 2025 г. 21:50
Замглавы МИД Азербайджана принял участие в заседании комитета ОЭС

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев посетил с визитом Иран для участия в первом заседании Комитета высокого уровня по реформам Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Основной целью мероприятия было повышение институциональной эффективности ОЭС, проведение обсуждений по реформам в организации и будущим направлениям деятельности.

Деятельность упомянутого Комитета будет играть фундаментальную роль в обсуждении стратегического документа ОЭС на следующие 10 лет, который будет рассмотрен наряду с другими вопросами в рамках 17-го Саммита ОИС в Баку в 2025 году.

Выступая на мероприятии, Ялчын Рафиев довел до сведения позицию нашей страны относительно реформ в ОЭС и перспектив будущего сотрудничества в регионе, выразив надежду, что документ "Видение ОЭС 2035" даст импульс эффективному решению вызовов в регионе и укреплению сотрудничества.

В рамках визита Ялчын Рафиев провел консультации по многостороннему сотрудничеству на встречах с Генеральным секретарем ОЭС Асадом М. Ханом, заместителем министра иностранных дел Ирана Сейедом Расулом Мохаджером как представителем принимающей страны ОЭС, а также с коллегами из стран-членов организации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT-in Azərbaycanda keçiriləcək 17-ci Zirvə Toplantısı çərçivəsində yüksək səviyyəli komitənin ilk iclası olub

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