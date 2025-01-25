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Замглавы МИД Азербайджана принял посла Сомали

Замглавы МИД Азербайджана принял посла Сомали Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял посла-нерезидента Сомали в Азербайджане Фатхудина Али Мохамеда.
Внешняя политика
25 января 2025 г. 01:02
Замглавы МИД Азербайджана принял посла Сомали

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял посла-нерезидента Сомали в Азербайджане Фатхудина Али Мохамеда.

Об этом сомалийский дипломат сообщил анкарскому бюро Report".

По его словам, на встрече 24 января в Баку были обсуждены вопросы укрепления двусторонних дипломатических отношений между Сомали и Азербайджаном.

Ранее в беседе с корреспондентом Report посол отмечал, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в сфере энергетики. "Недавно в Сомали были обнаружены нефтяные месторождения. Я думаю, что сотрудничество в этой сфере также будет полезным для наших стран", - сказал он.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 ноября принял верительные грамоты посла Сомали в Баку.

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