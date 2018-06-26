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    Замглавы МИД Азербайджана отправится в Армению

    На заседании в Ереване председательство в ОЧЭС перейдет к Азербайджану© Report

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев представит Азербайджан на заседании 38-го Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое состоится 27 июня в Армении.

    Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    По его словам, в соответствии с алфавитным порядком председательство  в ОЧЭС  перейдет к Азербайджанской Республике в соответствии с правилами ротации,  и на заседании заместитель министра М. Мамедгулиев примет председательство. 

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