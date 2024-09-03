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Замглавы МИД Азербайджана обсудил в Словении вклад в энергобезопасность Европы

Замглавы МИД Азербайджана обсудил в Словении вклад в энергобезопасность Европы Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым посетила Словению для участия в Бледском стратегическом форуме.
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 17:46
Замглавы МИД Азербайджана обсудил в Словении вклад в энергобезопасность Европы

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым посетила Словению для участия в Бледском стратегическом форуме.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в рамках форума Фариз Рзаев выступил на панели, посвященной глобальной экономике, где рассказал о масштабных энергетических проектах, реализуемых Азербайджаном, и о вкладе страны в энергетическую безопасность Европы. Он также отметил важную роль Азербайджана в создании и функционировании международных транспортных коридоров, подчеркнув, что эти усилия способствуют превращению Южного Кавказа в безопасный и процветающий регион.

Во время визита Рзаев также встретился с госсекретарем Министерства иностранных дел Словении Марко Штучином. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, акцентировав внимание на необходимости усиления политического диалога и развития экономических связей. Было подчеркнуто значение использования существующего потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan's deputy FM pays working visit to Slovenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısının müavini Sloveniyada Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinə verilən töhfədən danışıb

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