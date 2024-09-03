Замглавы МИД Азербайджана обсудил в Словении вклад в энергобезопасность Европы

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым посетила Словению для участия в Бледском стратегическом форуме.

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым посетила Словению для участия в Бледском стратегическом форуме.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в рамках форума Фариз Рзаев выступил на панели, посвященной глобальной экономике, где рассказал о масштабных энергетических проектах, реализуемых Азербайджаном, и о вкладе страны в энергетическую безопасность Европы. Он также отметил важную роль Азербайджана в создании и функционировании международных транспортных коридоров, подчеркнув, что эти усилия способствуют превращению Южного Кавказа в безопасный и процветающий регион.

Во время визита Рзаев также встретился с госсекретарем Министерства иностранных дел Словении Марко Штучином. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, акцентировав внимание на необходимости усиления политического диалога и развития экономических связей. Было подчеркнуто значение использования существующего потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.