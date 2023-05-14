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Замглавы МИД Азербайджана обсудил с зампомощника госсекретаря США ситуацию в регионе

Замглавы МИД Азербайджана обсудил с зампомощника госсекретаря США ситуацию в регионе Состоялся телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрикой Олсон.
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 21:38
Замглавы МИД Азербайджана обсудил с зампомощника госсекретаря США ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрикой Олсон.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

В ходе беседы стороны обсудили азербайджано-американские двусторонние отношения, текущую ситуацию в регионе, шаги, предпринимаемые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Замминистра Э.Мамедов сказал, что Азербайджан, как сторона, проявляющая основную инициативу в направлении нормализации отношений с Арменией, в том числе подписание будущего мирного соглашения, заинтересован в успешном завершении процесса.

Было подчеркнуто, что, несмотря на это, усилия Армении по воспрепятствованию мирному процессу, в том числе недавние военные провокации, повлекшие потери в приграничном районе, направлены на подрыв международных усилий по переговорам.

Эрика Олсон, в свою очередь, отметила важность установления мира и стабильности в регионе, и необходимость в данном контексте подписания мирного соглашения. Она подчеркнула, что американская сторона всегда готова оказать поддержку этим переговорам между Азербайджаном и Арменией, проводимым на двусторонней основе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısının müavini Blinkenin köməkçisinin müavini ilə bölgədəki vəziyyəti müzakirə edib

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