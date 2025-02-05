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Замглавы МИД Азербайджана обсудил с сомалийским министром укрепление связей в оборонной сфере

Замглавы МИД Азербайджана обсудил с сомалийским министром укрепление связей в оборонной сфере Находящийся с визитом в Сомали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев обсудил с министром обороны этой страны Абдулбакиром Мухаммедом Нуром укрепление связей между двумя странами в оборонной сфере.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 08:54
Замглавы МИД Азербайджана обсудил с сомалийским министром укрепление связей в оборонной сфере

Находящийся с визитом в Сомали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев обсудил с министром обороны этой страны Абдулбакиром Мухаммедом Нуром укрепление связей между двумя странами в оборонной сфере.

Как сообщает Report, об этом сомалийский министр написал в социальной сети.

"Сегодня (4 февраля - ред.) в штаб-квартире Министерства обороны принял азербайджанскую делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым. Мы обсудили укрепление связей между двумя странами, в частности в оборонной сфере", - отметил он.

Кроме того, в рамках визита в Могадишо азербайджанский дипломат также встретился с министром нефти и минеральных ресурсов этой страны Дахиром Широм.

"<....> Шир принял азербайджанскую делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым. На встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество в нефтяном секторе и сфере экономического развития. Обсуждения были направлены на инвестиционные возможности и укрепление сотрудничества между Сомали и Азербайджаном", - говорится в сообщении ведомства.

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Версия на английском языке Yalchin Rafiyev, Somalia's minister mull strengthening defense cooperation
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev Somalinin naziri ilə müdafiə sahəsində əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

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