Замглавы МИД Азербайджана: Новая встреча по переговорам с ВТО может состояться в июне

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Новая встреча в рамках переговоров Азербайджана с Всемирной торговой организацией (ВТО) может состояться в июне.

Об этом Report сообщил заместитель иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

"Есть определенные шаги вперед. Но не совсем серьезные, с моей точки зрения. Возможно в конце июня состоится встреча"-, сказал он.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году.

В настоящее время страна находится в процессе переговоров с 13 странами. На сегодня уже завершены переговоры и подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

Напомним, что Азербайджан за последнее время осуществил целый ряд реформ, в том числе принял 12стратегических дорожных карт для развития экономики, внес изменения в регулирование сферы торговли, в системе импортных таможенных тарифов, усовершенствовал торговую и логистическую инфраструктуру. Ожидается, что реализация дорожных карт будет служить основой для успешного присоединения Азербайджана к ВТО. Соответственно, только после получения предварительных результатов от проводимых в стране экономических реформ, что ожидается до 2020 года, возможна будет интенсификация переговоров и завершение процесса вступления Азербайджана в ВТО.

Отметим, что Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.