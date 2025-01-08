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Обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и ЕС

Обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и ЕС Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно.
Внешняя политика
8 января 2025 г. 21:09
Обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и ЕС

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Согласно информации, в начале встречи спецпредставитель Гроно выразила соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами при крушении самолета AZAL, отметив, что Евросоюз сразу после аварии сообщил азербайджанской стороне о готовности оказать помощь.

На встрече обсуждались повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, вопросы региональной безопасности, в том числе перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Также была отмечена важность сотрудничества Азербайджана и ЕС в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций. Касаясь роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, была выражена надежда, что эта роль еще больше возрастет с реализацией проектов по экспорту зеленой энергии из Азербайджана в Европу.

Стороны обсудили также перспективы реализации проектов в сфере защиты окружающей среды, борьбы с экологическими угрозами и зеленого перехода для расширения двустороннего сотрудничества на фоне успешного проведения Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре 2024 года.

Замминистра Э.Мамедов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, текущем этапе переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутом прогрессе в двустороннем формате, возвращении бывших вынужденных переселенцев на родные земли и минной угрозе, создающей серьезные препятствия этому процессу.

Обсуждалась возможная поддержка ЕС в прояснении судьбы азербайджанцев, пропавших без вести в период армяно-азербайджанского конфликта, очистке заминированных территорий, а также восстановлении региональных связей.

Было подчеркнуто, что деятельность Миссии ЕС в Армении и вооружение этой страны за счет финансовой помощи Европейского фонда мира не служат этому самому миру, а наоборот, такие действия усиливают реваншистские настроения против Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Aİ arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq gündəliyi müzakirə olunub

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