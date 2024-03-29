Замглавы МИД Азербайджана и РФ обсудили азербайджано-армянскую нормализацию и двусторонние отношения

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 29 марта в Москве провел встречу с российским коллегой Михаилом Галузиным.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 29 марта в Москве провел встречу с российским коллегой Михаилом Галузиным.

Как передает Report , об этом сообщили в МИД РФ.

Согласно информации, были предметно рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений. Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г.

"Затронут ряд региональных и международных тем, включая текущее состояние дел на Южном Кавказе и перспективы армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России", - говорится в сообщении ведомства.

Встреча прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, соответствующей духу российско-азербайджанского союзничества и стратегического партнерства.